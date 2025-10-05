На Харьковском направлении в районе Среднего Бурлука российские ударные дроны поразили позиции реактивных систем залпового огня HIMARS Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Уточняется, что в районе села Средний Бурлук на Харьковском направлении российские беспилотники «Герань-2» нанесли удар по позициям украинской РСЗО HIMARS. В результате атаки уничтожены пусковая установка, транспортно-заряжающая машина и до отделения личного состава ВСУ, сообщил собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Красноармейском направлении были ликвидированы иностранные наёмники, среди которых были граждане Польши, Грузии и Великобритании. Противники используют скрытную тактику, избегая зрительного контакта. Российские военные, однако, выявляют их позиции благодаря перехватам радиопереговоров и в ходе столкновений. Обнаруженные позиции затем уничтожаются.