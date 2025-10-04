Валдайский форум
Российские военные уничтожили скрывающихся наёмников на Красноармейском направлении

На Красноармейском направлении были ликвидированы иностранные наёмники, в числе которых оказались граждане Польши, Грузии и Великобритании. Об этом сообщил РИА «Новости» командир подразделения Южного военного округа с позывным Пилигрим.

Он заявил, что иностранные наёмники действуют скрытно и стараются не вступать в прямой визуальный контакт. Несмотря на это, российские военные регулярно фиксируют их присутствие по перехватам радиопереговоров и в ходе боестолкновений, после чего подавляют выявленные позиции противника.

«Поляки, грузины, британцы. Визуального контакта они стараются избегать, но по радиоэфиру слышно — польская речь, английская, грузинская. Уничтожали неоднократно. То есть повсеместно. Это наши враги. Если не мы их, то они нас», — заявил командир.

Киев решил «подбодрить» своих упавших духов бойцов латиноамериканскими наёмниками

Ранее российский штурмовик Увар рассказал о жестоком поступке украинских бойцов: они оставили умирать раненого американского наёмника из отряда спецназа ГУР. Иностранца с простреленной ногой просто бросили на произвол судьбы в тех условиях, в которых выжить практически невозможно.

    avatar