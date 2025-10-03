Киевское командование было вынуждено перебросить значительное число иностранных наёмников на харьковский участок фронта в районе села Хатнее. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Из-за низкой мотивации и морального духа украинских солдат для удержания позиций на Хатненский участок фронта командование ВСУ перебрасывают до роты латиноамериканских наёмников», — рассказал собеседник агентства.

В силовых структурах уточнили, что противник понёс значительные потери на данном направлении, где было уничтожено до взвода иностранных боевиков.

К слову, село Хатнее расположено севернее Купянска, в приграничной зоне между Белгородской и Харьковской областями.

Ранее в районе Купянска стало известно о пленении трёх бойцов 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Сообщается, что украинские военнослужащие сдались в плен после авиаудара по их опорному пункту и последующей зачистки местности.