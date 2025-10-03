Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 07:51

Киев решил «подбодрить» своих упавших духов бойцов латиноамериканскими наёмниками

РИАН: ВСУ перебросили латиноамериканских наёмников в Харьковскую область

Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Киевское командование было вынуждено перебросить значительное число иностранных наёмников на харьковский участок фронта в районе села Хатнее. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Из-за низкой мотивации и морального духа украинских солдат для удержания позиций на Хатненский участок фронта командование ВСУ перебрасывают до роты латиноамериканских наёмников», — рассказал собеседник агентства.

В силовых структурах уточнили, что противник понёс значительные потери на данном направлении, где было уничтожено до взвода иностранных боевиков.

К слову, село Хатнее расположено севернее Купянска, в приграничной зоне между Белгородской и Харьковской областями.

Целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен в Купянске
Целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен в Купянске

Ранее в районе Купянска стало известно о пленении трёх бойцов 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Сообщается, что украинские военнослужащие сдались в плен после авиаудара по их опорному пункту и последующей зачистки местности.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar