Российские расчёты FPV-дронов группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» обнаружили замаскированный блиндаж ВСУ в лесополосе Харьковской области. Об этом рассказал оператор БПЛА с позывным Муха.

По его словам, разведка началась с обнаружения оставленной противником упаковки с водой, что позволило выявить позиции ВСУ.

«Прошли дальше по посадке, осмотрели её, увидели признаки пребывания противника, в данном случае — упаковку воды. Залетели внутрь посадки, увидели вход в блиндаж и отработали по нему», — рассказал оператор в беседе с РИА «Новости».

Российские операторы беспилотников смогли легко уничтожить блиндаж противника благодаря его неосторожности. Неуспевшая или намеренно не замаскированная упаковка воды на позиции выдала местоположение, что привело к сильному возгоранию.

Ранее поступали сообщения о точном авиаударе по батальону наемников ВСУ в районе села Юрченково под Харьковом. Потери среди «солдат удачи» оценивались от 400 до 800 бойцов.