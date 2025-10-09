Дроны ВСУ при падении повредили дома и автомобили в Ростовской области

Несколько домов и пять автомобилей получили повержения в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. На этот раз мишенью стал Матвеево-Курганский район. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В посёлке Матвеев Курган повреждено остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

Напомним, что два дрона в небе над Ростовской областью были уничтожены силами ПВО, а ещё один упал на проезжую часть без детонации. Внутри уцелела боевая часть — около пяти брикетов пластита ориентировочно по 5 кг каждый.