9 октября, 12:12

Дроны ВСУ при падении повредили дома и автомобили в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Несколько домов и пять автомобилей получили повержения в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. На этот раз мишенью стал Матвеево-Курганский район. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В посёлке Матвеев Курган повреждено остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

Российские расчёты ПВО отбили атаку 19 украинских БПЛА над семью регионами
Напомним, что два дрона в небе над Ростовской областью были уничтожены силами ПВО, а ещё один упал на проезжую часть без детонации. Внутри уцелела боевая часть — около пяти брикетов пластита ориентировочно по 5 кг каждый.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

