Российские расчёты ПВО отбили атаку 19 украинских БПЛА над семью регионами

Ночью 9 октября российские силы ПВО вновь отразили массированную атаку беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, было уничтожено 19 вражеских дронов. Самый мощный удар пришёлся на Волгоградскую область – там сбили девять летательных аппаратов.

Ещё три беспилотника перехватили над Брянской областью, столько же – над Курской. По одному дрону сбили в небе над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями. Все цели были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны, ни один из вражеских БПЛА не достиг своих целей.