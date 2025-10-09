Российские расчёты ПВО отбили атаку 19 украинских БПЛА над семью регионами
Ночью 9 октября российские силы ПВО вновь отразили массированную атаку беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, было уничтожено 19 вражеских дронов. Самый мощный удар пришёлся на Волгоградскую область – там сбили девять летательных аппаратов.
Ещё три беспилотника перехватили над Брянской областью, столько же – над Курской. По одному дрону сбили в небе над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями. Все цели были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны, ни один из вражеских БПЛА не достиг своих целей.
Ранее Life.ru писал, что в Волгоградской области после падения обломков БПЛА загорелись объекты топливно-энергетического комплекса. В Котовском районе частично повреждена котельная. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. Местные власти заверили, что ситуация под контролем.
