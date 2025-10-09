Валдайский форум
9 октября, 03:12

В Волгограде сняли ограничения на полёты после ночной атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Утром 9 октября аэропорт Волгограда возобновил приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, временные ограничения, введённые ночью, были связаны с обеспечением безопасности полётов. Режим ограничений действовал с 02:43 по московскому времени. Уже к 05:51 движение воздушных судов восстановили.

«Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – написал Кореняко в Telegram.

По данным представителя ведомства, безопасность перелётов полностью восстановлена, аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее Life.ru писал, что в Волгоградской области вспыхнули пожары на объектах ТЭК после падения обломков украинских беспилотников. Силы ПВО отразили массированную атаку, часть дронов сбили в воздухе. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что возгорания удалось быстро локализовать.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

