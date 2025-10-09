Аэропорты Самары и Саратова открыли для самолётов
Обложка © Life.ru
Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Саратова. Воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме около 4:50 утра 9 октября.
«Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что во время действия ограничительных мер на запасной аэродром отправили два самолёта — оба выполняли рейсы в Самару.
Отметим, что пока остаётся закрытым аэропорт Волгограда. Там, как и в самарском, временные ограничения на полёты ввели около 3 утра.
