9 октября, 02:07

Аэропорты Самары и Саратова открыли для самолётов

Обложка © Life.ru

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Саратова. Воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме около 4:50 утра 9 октября.

«Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что во время действия ограничительных мер на запасной аэродром отправили два самолёта — оба выполняли рейсы в Самару.

Отметим, что пока остаётся закрытым аэропорт Волгограда. Там, как и в самарском, временные ограничения на полёты ввели около 3 утра.

