Аэропорты Волгограда и Самары временно не принимают и не отправляют рейсы

Ночь с 8 на 9 октября выдалась неспокойной для авиации на юге-западе России. Сразу в двух крупных аэропортах — Волгограда и Самары — ввели временные ограничения на приём и вылет самолётов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорты Волгоград, Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – написал Кореняко в телеграм-канале в 02:43 по московскому времени 9 октября.

Ожидается, что меры будут носить краткосрочный характер и не повлияют на регулярное авиасообщение.

Ранее Life.ru писал, что аналогичные ограничения ввели в саратовском аэропорту Гагарин. Там также приостановили приём и вылет самолётов. В Росавиации подчеркнули, что меры носят временный характер.