В Саратове временно ограничили приём и вылет самолётов

В ночь с 8 на 9 октября в саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, мера необходима для обеспечения безопасности полётов. Другие детали в регуляторе не раскрыли.

Ранее Life.ru писал, что российские военные сбили 27 украинских дронов над пятью регионами страны. Средства ПВО отразили массовую атаку ВСУ вечером 8 октября – беспилотники были уничтожены над Брянской, Ростовской, Воронежской, Курской и Белгородской областями.