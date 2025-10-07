Глава Росавиации озвучил мрачный прогноз на тему будущего российских самолётов

К 2030 году может списаться значительная часть авиационной техники в РФ. Сейчас 76 авиаперевозчиков имеют в распоряжении 1 135 современных самолётов, а в активной эксплуатации находятся 1 088 из них. При этом 47 временно не используются. Такой мрачный сценарий представил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономике.

В пессимистичном варианте прогнозируется, что из строя выйдут порядка 339 самолётов: 230 отечественных (среди них аппараты возрастом 40–60 лет) и 109 зарубежных. Параллельно планируется списать около 200 вертолётов — из них 190 российских и 10 импортных.

При этом средний возраст парка у 15 ведущих российских авиакомпаний составляет примерно 14 лет, что, по словам Ядрова, заметно моложе показателей многих европейских и американских авиаперевозчиков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия утратит свой суверенитет и конкурентоспособность, если не будет модернизировать собственные производства, включая автомобилестроение. В конце 90-х на совещаниях многие высказывались в пользу отказа от собственного автопрома, утверждая, что страна уже не сможет догнать западных конкурентов.