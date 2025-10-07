Валдайский форум
7 октября, 04:50

Росавиация ввела ограничения на полёты в двух аэропортах юга России

В аэропортах Сочи и Геленджика ограничили приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В двух популярных курортных аэропортах – Сочи и Геленджике – утром 7 октября ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. По его словам, мера необходима для обеспечения безопасности полётов.

По данным спикера ведомства, ограничения начали действовать в 07:31 по московскому времени во вторник. Когда их снимут, пока не известно.

Ранее Life.ru писал, что этой ночью российские силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ. Российские военные сбили 184 украинских дрона над различными регионами страны от Курской и Белгородской областей до Подмосковья и акватории Чёрного моря.

