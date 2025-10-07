В России открыли аэропорты Волгограда, Калуги и Нижнего Новгорода

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Волгограда, Калуги и Нижнего Новгорода.

Сообщение об отмене ограничений на полёты в трёх российских регионах появились утром 7 октября. Как уточнила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале, временные ограничительные меры использовали, чтобы обеспечить безопасность полётов.

При этом остаётся закрытым аэропорт в Ярославле. Там ограничения ввели около 4 утра в ночь на 7 октября.