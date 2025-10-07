Четыре аэропорта России ночью ограничили полёты

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ночью 7 октября ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

«Аэропорты Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – написал официальный представитель ведомства Артём Кореняко в Telegram.

По его словам, ограничения будут действовать до стабилизации ситуации, и первоочередная задача – безопасность пассажиров и экипажей.

«Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов», – подчеркнул Кореняко.

Ранее Life.ru писал, что этой же ночью временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропортах Волгограда и Калуги. Артём Кореняко отметил, что меры связаны с безопасностью полётов. Ограничения применяются до нормализации ситуации.