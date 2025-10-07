Валдайский форум
6 октября, 22:57

Обломки сбитого БПЛА повредили окна многоэтажки и 20 машин в Старом Осколе

Многоквартирный дом пострадал в Старом Осколе после атаки БПЛА. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

От падения обломков БПЛА в Старом Осколе Белгородской области выбило окна в многоквартирном доме и повредило автомобили на парковке. Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над городом ночью 7 октября, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Старым Осколом системой ПВО сбит вражеский беспилотник самолётного типа. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил губернатор в Telegram-канале.

Окна выбило в 15 квартирах дома. Также осколками посекло 20 автомобилей, которые стояли во дворе дома. Сейчас на месте работают оперативные службы. Власти уточняют другие последствия налёта БПЛА.

Квартиры получили повреждения в многоэтажном доме в Старом Осколе. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённый автомобиль в Старом Осколе. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Как сообщал Life.ru, перед этим о взрывах от работы ПВО сообщали жители Тулы. Там слышали около пяти взрывов и наблюдали характерные вспышки в небе.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

