В Курской области ввели новый сигнал тревоги об авиационной опасности

В Курской области ввели новый сигнал тревоги под названием «Авиационная опасность» по согласованию с Министерством обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Объявление этого сигнала произойдут при получении информации о возможной воздушной угрозе со стороны противника. Все экстренные службы оперативно приведут в готовность для обеспечения безопасности граждан», — говорится в официальном сообщении.

В случае подтверждения угрозы удара по территории области активируются известный местным жителям сигнал «ракетная опасность». Информирование населения об «авиационной опасности» будут осуществлять теми же методами, что и при угрозе атаки беспилотников. При этом использование специального звукового сигнала для оповещения не планируют.