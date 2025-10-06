Велосипедиста ранило при атаке беспилотника ВСУ в курском селе Коренево
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
В посёлке Коренево, расположенном в Курской области, беспилотник ВСУ ранил мужчину, который в момент атаки на регион ехал на велосипеде. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
«Сегодня в посёлке Коренево Кореневского района вражеский БПЛА атаковал местного жителя, который передвигался на велосипеде. В результате удара у 41-летнего мужчины возникли осколочные ранения ног», — отметил губернатор.
Пострадавший сейчас получает лечение в Курской областной больнице. Власти призывают жителей соблюдать меры безопасности, так как атаки на регион продолжаются.
Ранее сообщалось, что в селе Подывотье Севского района Брянской области мирный житель также пострадал из-за атаки украинских дронов-камикадзе. Он получил осколочные ранения и был госпитализирован.
