Велосипедиста ранило при атаке беспилотника ВСУ в курском селе Коренево

В посёлке Коренево, расположенном в Курской области, беспилотник ВСУ ранил мужчину, который в момент атаки на регион ехал на велосипеде. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Сегодня в посёлке Коренево Кореневского района вражеский БПЛА атаковал местного жителя, который передвигался на велосипеде. В результате удара у 41-летнего мужчины возникли осколочные ранения ног», — отметил губернатор.

Пострадавший сейчас получает лечение в Курской областной больнице. Власти призывают жителей соблюдать меры безопасности, так как атаки на регион продолжаются.