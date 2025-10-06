Валдайский форум
6 октября, 19:29

Велосипедиста ранило при атаке беспилотника ВСУ в курском селе Коренево

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В посёлке Коренево, расположенном в Курской области, беспилотник ВСУ ранил мужчину, который в момент атаки на регион ехал на велосипеде. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Сегодня в посёлке Коренево Кореневского района вражеский БПЛА атаковал местного жителя, который передвигался на велосипеде. В результате удара у 41-летнего мужчины возникли осколочные ранения ног», — отметил губернатор.

Пострадавший сейчас получает лечение в Курской областной больнице. Власти призывают жителей соблюдать меры безопасности, так как атаки на регион продолжаются.

ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС
Ранее сообщалось, что в селе Подывотье Севского района Брянской области мирный житель также пострадал из-за атаки украинских дронов-камикадзе. Он получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
