В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель

В селе Подывотье Севского района Брянской области мирный житель пострадал в результате атаки украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе АПХ «Мираторг» в селе Подывотье Севского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил осколочные ранения», — написал Богомаз в Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавший был оперативно госпитализирован в районную больницу, где ему был оказан полный комплекс медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что замглавы села в Белгородской области получил ранения при миномётном обстреле. Бойцы самообороны в критическом состоянии доставили чиновника в Грайворонскую ЦРБ — сейчас врачи делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь.