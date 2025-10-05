Замглавы села в Белгородской области получил ранения при миномётном обстреле
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В результате атаки ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области был ранен заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате минометного обстрела ранен заместитель главы поселения Игорь Иванович Кушнарев», — написал он в Telegram-канале.
Бойцы самообороны в критическом состоянии доставили Кушнарева в Грайворонскую ЦРБ — сейчас врачи делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Гладков, в свою очередь, также пожелал Игорю Ивановичу как можно скорее прийти в себя после ранения.
Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Известно, что в результате атаки БПЛА ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде пострадали четыре человека.
