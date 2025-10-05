Замглавы села в Белгородской области получил ранения при миномётном обстреле

В результате атаки ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области был ранен заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате минометного обстрела ранен заместитель главы поселения Игорь Иванович Кушнарев», — написал он в Telegram-канале.

Бойцы самообороны в критическом состоянии доставили Кушнарева в Грайворонскую ЦРБ — сейчас врачи делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Гладков, в свою очередь, также пожелал Игорю Ивановичу как можно скорее прийти в себя после ранения.