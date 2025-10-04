Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ на Белгород и пригород

Массовой атаке украинских беспилотников подверглись Белгород и Белгородский район. Пострадавших нет, однако зафиксированы разрушения и возгорания. Об этом сообщил губернатор региона в своём Telegram-канале.

Массированная атака БПЛА на Белгород и Белгородский район. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Массированная атака БПЛА на Белгород и Белгородский район. Сбиты беспилотники ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», — написал он.

В результате падения обломков в городе загорелись два автомобиля, пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС. Также в многоквартирном доме выбило окна. Работу торговых центров в Белгороде приостановили до конца дня. В селе Стрелецкое повреждены ворота одного домовладения, а в Пушкарном — кровля частного дома. Информация о других последствиях продолжается уточняться.

Ранее сообщалось, что в Белгороде приостановили работу крупных ТЦ и рынков из-за атак БПЛА. До конца дня будут закрыты следующие объекты: торговые центры «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», а также открытая часть «Центрального рынка» и территория у магазина «1000 Мелочей».