Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 11:06

В Белгороде приостановили работу крупных ТЦ и рынков из-за атак БПЛА

Гладков объявил о временном закрытии ТЦ в Белгороде из-за атак БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Odiriawan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Odiriawan

Работа торговых центров и нескольких рынков в Белгороде будет приостановлена до конца дня. Причиной стали атаки БПЛА со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, до конца дня приостанавливают работу следующие объекты: ТЦ «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», открытая часть «Центрального рынка» и территория у магазина «1000 Мелочей».

В 7:44 (мск) в Белгородской области прозвучало предупреждение об угрозе атаки БПЛА. Губернатор сообщил о масштабном налете украинских беспилотников на город Белгород и Белгородский район.
Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в Белгородской области, есть пострадавший
Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в Белгородской области, есть пострадавший

Ранее украинский беспилотник нанёс удар по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки осколочные ранения получили двое мирных жителей — мужчина и женщина. Им была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Помимо этого значительные повреждения получил находившийся поблизости грузовой автомобиль.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar