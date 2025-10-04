В Белгороде приостановили работу крупных ТЦ и рынков из-за атак БПЛА

Работа торговых центров и нескольких рынков в Белгороде будет приостановлена до конца дня. Причиной стали атаки БПЛА со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, до конца дня приостанавливают работу следующие объекты: ТЦ «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», открытая часть «Центрального рынка» и территория у магазина «1000 Мелочей».

В 7:44 (мск) в Белгородской области прозвучало предупреждение об угрозе атаки БПЛА. Губернатор сообщил о масштабном налете украинских беспилотников на город Белгород и Белгородский район.

Ранее украинский беспилотник нанёс удар по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки осколочные ранения получили двое мирных жителей — мужчина и женщина. Им была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Помимо этого значительные повреждения получил находившийся поблизости грузовой автомобиль.