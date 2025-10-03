Валдайский форум
Регион
3 октября, 20:29

Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в Белгородской области, есть пострадавший

Обложка © Life.ru

В селе Ясные Зори в Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) поразил сельхозмашину, задействованную в полевых работах. В результате удара пострадал водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Мужчина самостоятельно добрался до медпункта, где ему диагностировали минно-взрывную травму, кровоизлияние глаза и ссадины на правой кисти. Пострадавшего направили в областную клиническую больницу, сама техника также была повреждена.

Ранее украинский беспилотник нанёс удар по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки осколочные ранения получили двое мирных жителей — мужчина и женщина. Им была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Помимо этого значительные повреждения получил находившийся поблизости грузовой автомобиль.

