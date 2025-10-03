Четыре украинских дрона сбиты над Орском в Оренбуржье

В течение дня над Орском силами ПВО были сбиты четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. По его словам, в результате атаки один промышленный объект получил незначительные повреждения, но производственный процесс не пострадал.