Четыре украинских дрона сбиты над Орском в Оренбуржье
В течение дня над Орском силами ПВО были сбиты четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. По его словам, в результате атаки один промышленный объект получил незначительные повреждения, но производственный процесс не пострадал.
«Пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе отменён», — добавил Солнцев в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать предприятие в Орске дронами типа «Лютый». Мэр города Артём Воробьёв, призвал горожан сохранять бдительность и оставаться в помещениях, пока работают силовые структуры.
