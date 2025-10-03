Валдайский форум
3 октября, 13:23

Четыре украинских дрона сбиты над Орском в Оренбуржье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В течение дня над Орском силами ПВО были сбиты четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. По его словам, в результате атаки один промышленный объект получил незначительные повреждения, но производственный процесс не пострадал.

«Пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе отменён», — добавил Солнцев в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать предприятие в Орске дронами типа «Лютый». Мэр города Артём Воробьёв, призвал горожан сохранять бдительность и оставаться в помещениях, пока работают силовые структуры.

Наталья Демьянова
