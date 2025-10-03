ВСУ пытались атаковать Оренбуржье тремя дронами типа Лютый

ВСУ пытались атаковать предприятие в Орске Оренбургской области дронами типа «Лютый», пишет SHOT.

Три дрона типа «Лютый» преодолели 1500 километров, стремясь поразить промышленный сектор. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подтвердил факт атаки на производственный объект, заверив, что обошлось без жертв среди гражданского населения, а работа предприятия продолжается в штатном режиме. Мэр Орска Артём Воробьёв, призвал горожан сохранять бдительность и оставаться в помещениях, пока работают силовые структуры.

Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО ночью отразили очередную атаку украинских дронов. Было уничтожено 20 целей, большую часть сбили над Чёрным морем. Ещё несколько беспилотников пытались атаковать Белгородскую, Воронежскую, Курскую области и Крым.