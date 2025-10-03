Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников за ночь

За ночь российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив 20 воздушных целей. Как сообщило Минобороны, перехват целей осуществлялся в период с 23:00 2 октября до 07:00 3 октября.

Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над акваторией Чёрного моря — девять единиц. Над Воронежской областью сбиты четыре БПЛА, над Белгородской областью и Республикой Крым — по три аппарата, над Курской областью — один беспилотник.