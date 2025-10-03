Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников за ночь
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
За ночь российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив 20 воздушных целей. Как сообщило Минобороны, перехват целей осуществлялся в период с 23:00 2 октября до 07:00 3 октября.
Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над акваторией Чёрного моря — девять единиц. Над Воронежской областью сбиты четыре БПЛА, над Белгородской областью и Республикой Крым — по три аппарата, над Курской областью — один беспилотник.
А ночью 2 октября средства ПВО Минобороны России уничтожили 85 украинских БПЛА самолётного типа. Большая часть целей сбита над Воронежской областью — 38 дронов.
