Расчёты ПВО за ночь сбили 85 украинских дронов над регионами России

Большая часть целей сбита над Воронежской областью – 38 дронов. Ещё 13 уничтожили над Крымом, 11 – над Белгородской областью, 10 – над Саратовской, семь – над Ростовской, четыре – над Волгоградской и два – над Пензенской. В Минобороны подчеркнули, что атака была полностью пресечена. Никто из людей не пострадал.