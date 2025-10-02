Интервидение
2 октября, 04:38

Расчёты ПВО за ночь сбили 85 украинских дронов над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Ночью 2 октября средства ПВО Минобороны России отразили массированную атаку беспилотников ВСУ. По данным ведомства, всего российские военные уничтожили 85 украинских БПЛА самолётного типа.

Большая часть целей сбита над Воронежской областью – 38 дронов. Ещё 13 уничтожили над Крымом, 11 – над Белгородской областью, 10 – над Саратовской, семь – над Ростовской, четыре – над Волгоградской и два – над Пензенской. В Минобороны подчеркнули, что атака была полностью пресечена. Никто из людей не пострадал.

ПВО России сбила 12 дронов ВСУ над Брянской, Курской и Белгородской областями

Ранее Life.ru писал, как в Волгоградской области силы ПВО отражали ночную атаку украинских беспилотников. Там падение обломков вражеских дронов вызвало пожар сухой травы и повредило частный дом в р.п. Елань.

