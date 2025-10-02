Система ПВО РФ отразила ночную атаку дронов ВСУ в Волгоградской области

Ночная атака беспилотников в Волгоградской области была успешно отражена силами ПВО Минобороны РФ. О последствиях воздушного налёта ВСУ сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В р.п. Елань повреждены частное домовладение и прилегающие хозпостройки», – рассказал Бочаров.

Он отметил, что ситуация полностью контролируется, а силы ПВО продолжают охранять воздушное пространство региона. Пострадавших в результате ночной атаки врага нет, добавил губернатор.