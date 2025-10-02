Более 10 дронов ВСУ сбили в двух районах Воронежской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили свыше 10 украинских дронов в Воронежской области. Массированная атака БПЛА обошлась без жертв. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 10 беспилотных летательных аппаратов», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений на земле тоже не зафиксировали. В администрации добавили, что отменили непосредственную угрозу удара БПЛА в Бутурлиновском, Острогожском и Лискинском районах, а также в Борисоглебске.