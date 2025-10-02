Интервидение
1 октября, 23:30

Более 10 взрывов от работы ПВО прогремели в Волгоградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim

Ночью 2 октября в Волгоградской области прогремели более 10 взрывов. Жители региона сообщили об активной работе систем противовоздушной обороны. Предварительные данные указывают, что удалось сбить несколько вражеских дронов. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

Местные жители отметили, что громкие звуки начали звучать примерно после часа ночи. Сообщения о пролёте БПЛА и взрывах поступили от жителей Суровикино, Алексеевского и Урюпинского районов, а также самого Волгограда.

Официальная информация о последствиях этой атаки пока отсутствует.

Ранее в аэропорту Волгограда ввели план «Ковёр». Воздушную гавань временно закрыли для приёма и выпуска воздушных судов. Об этом заявила Росавиация после полуночи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

