Более 10 взрывов от работы ПВО прогремели в Волгоградской области

Ночью 2 октября в Волгоградской области прогремели более 10 взрывов. Жители региона сообщили об активной работе систем противовоздушной обороны. Предварительные данные указывают, что удалось сбить несколько вражеских дронов. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

Местные жители отметили, что громкие звуки начали звучать примерно после часа ночи. Сообщения о пролёте БПЛА и взрывах поступили от жителей Суровикино, Алексеевского и Урюпинского районов, а также самого Волгограда.

Официальная информация о последствиях этой атаки пока отсутствует.

Ранее в аэропорту Волгограда ввели план «Ковёр». Воздушную гавань временно закрыли для приёма и выпуска воздушных судов. Об этом заявила Росавиация после полуночи.