Аэропорт Волгограда закрыли после полуночи 2 октября

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда. Воздушную гавань закрыли для полётов после полуночи 2 октября.

«Аэропорт Волгоград — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.» — указано в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.

В Росавиации добавили, что временные ограничительные меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность полётов в регионе.

Отметим, что накануне днём ПВО России сбила 12 дронов ВСУ над Брянской, Курской и Белгородской областями. Больше всего, семь дронов, уничтожили над территорией Брянской области.