Сбой в системе терминалов парализовал работу аэропортов в Канаде

Работа аэропортов Канады оказалась серьёзно нарушена в результате масштабного технического сбоя в терминалах саморегистрации Канадской пограничной службы (CBSA). Об этом проинформировал телеканал CTV.

«Сотни, если не тысячи, пассажиров застряли в самолётах или сталкиваются с длительным ожиданием в многочисленных аэропортах по всей стране из-за сбоя в работе терминалов саморегистрации CBSA», — сказано в материале СМИ.

Представители пограничной службы Канады заявили, что осведомлены о проблеме и предпринимают активные усилия для устранения неисправности и восстановления нормальной работы воздушных гаваней.

Ранее стало известно о временном закрытии аэропорта Бардуфосс, расположенного в северной части Норвегии. Воздушная гавань приостановила работу из соображений безопасности, поскольку в районе объекта были замечены беспилотники. Самолёт, выполнявший рейс из Осло в Бардуфосс, был вынужден изменить маршрут и вернуться в пункт отправления.