Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 03:27

Сбой в системе терминалов парализовал работу аэропортов в Канаде

CTV: В Канаде из-за сбоя в системе терминалов приостановили работу аэропортов

Обложка © Wikipedia / Шон

Обложка © Wikipedia / Шон

Работа аэропортов Канады оказалась серьёзно нарушена в результате масштабного технического сбоя в терминалах саморегистрации Канадской пограничной службы (CBSA). Об этом проинформировал телеканал CTV.

«Сотни, если не тысячи, пассажиров застряли в самолётах или сталкиваются с длительным ожиданием в многочисленных аэропортах по всей стране из-за сбоя в работе терминалов саморегистрации CBSA», — сказано в материале СМИ.

Представители пограничной службы Канады заявили, что осведомлены о проблеме и предпринимают активные усилия для устранения неисправности и восстановления нормальной работы воздушных гаваней.

Нарушителям грозит тюрьма: Дания вводит строгий запрет на полёты дронов на время саммита ЕС
Нарушителям грозит тюрьма: Дания вводит строгий запрет на полёты дронов на время саммита ЕС

Ранее стало известно о временном закрытии аэропорта Бардуфосс, расположенного в северной части Норвегии. Воздушная гавань приостановила работу из соображений безопасности, поскольку в районе объекта были замечены беспилотники. Самолёт, выполнявший рейс из Осло в Бардуфосс, был вынужден изменить маршрут и вернуться в пункт отправления.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Канада
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar