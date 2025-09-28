Нарушителям грозит тюрьма: Дания вводит строгий запрет на полёты дронов на время саммита ЕС
Власти Дании вводят полный запрет на полёты гражданских беспилотных летательных аппаратов на всей территории королевства с 29 сентября по 3 октября 2025 года. Такое решение, как сообщается на сайте министерства транспорта, связано с проведением саммита ЕС 1-2 октября и недавними инцидентами с дронами.
«В связи с инцидентами с дронами, произошедшими за последние 24 часа, и предстоящим саммитом ЕС на всей территории Дании будет введён временный запрет на все полёты БПЛА с понедельника, 29 сентября, по пятницу, 3 октября 2025 года», — сообщили в министерстве транспорта королевства.
Запрет будет действовать в круглосуточном режиме, однако в исключительных случаях операторы БПЛА смогут подать запрос на получение специального разрешения для выполнения экстренных и социально значимых полётов. Ограничения не распространяются на военные и государственные беспилотники, включая полицейские операции, а также на муниципальные и региональные службы при реагировании на чрезвычайные ситуации и в сфере здравоохранения.
Запрет вводится в соответствии с Законом о гражданской авиации, который предоставляет министру транспорта полномочия закрывать воздушное пространство полностью или частично в целях обеспечения общественной безопасности. Нарушителям ограничений грозит штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.
Напомним, что аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу 23 сентября после обнаружения в его воздушном пространстве беспилотных летательных аппаратов. Спустя два дня аналогичная ситуация произошла в воздушной гавани Ольборга, где также были зафиксированы неопознанные БПЛА. В ночь на 27 сентября дроны наблюдались над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп. Правоохранительные органы королевства воздержались от комментариев относительно происхождения и принадлежности беспилотников.
