Неопознанные дроны этой ночью заметили над четырьмя аэропортами Дании
Полиция Дании сообщила о дронах ещё над тремя аэропортами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
В ночь на 25 сентября беспилотники заметили не только над городом Ольборг, но и ещё над тремя другими аэропортами Дании. Об этом заявила полиция региона Южная Ютландия.
В частности, БПЛА также находились вблизи аэропортов Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа. На последнем базируются истребители F-16 и F-35 Королевских ВВС Дании. Полиция уточняет, что эти аэропорты, в отличие от Ольборга, не закрывались.
Напомним, ранее воздушное пространство над датским городом Ольборг было закрыто из-за полётов неопознанных дронов. Из-за этого два пассажирских рейса перенаправили в аэропорт Копенгагена. Также было временно закрыто воздушное пространство над местной авиабазой. Позже аэропорт снова начал принимать рейсы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.