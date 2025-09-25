Интервидение
25 сентября, 08:14

Неопознанные дроны этой ночью заметили над четырьмя аэропортами Дании

Полиция Дании сообщила о дронах ещё над тремя аэропортами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В ночь на 25 сентября беспилотники заметили не только над городом Ольборг, но и ещё над тремя другими аэропортами Дании. Об этом заявила полиция региона Южная Ютландия.

В частности, БПЛА также находились вблизи аэропортов Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа. На последнем базируются истребители F-16 и F-35 Королевских ВВС Дании. Полиция уточняет, что эти аэропорты, в отличие от Ольборга, не закрывались.

Напомним, ранее воздушное пространство над датским городом Ольборг было закрыто из-за полётов неопознанных дронов. Из-за этого два пассажирских рейса перенаправили в аэропорт Копенгагена. Также было временно закрыто воздушное пространство над местной авиабазой. Позже аэропорт снова начал принимать рейсы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.


