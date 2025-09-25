Неопознанные дроны этой ночью заметили над четырьмя аэропортами Дании

В ночь на 25 сентября беспилотники заметили не только над городом Ольборг, но и ещё над тремя другими аэропортами Дании. Об этом заявила полиция региона Южная Ютландия.

В частности, БПЛА также находились вблизи аэропортов Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа. На последнем базируются истребители F-16 и F-35 Королевских ВВС Дании. Полиция уточняет, что эти аэропорты, в отличие от Ольборга, не закрывались.