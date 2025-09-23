В Норвегии задержали иностранцев из-за БПЛА
VG: В Осло задержали туристов из Сингапура за запуск дрона у замка Акерсхус
Замок Акерсхус. Обложка © Wikipedia / Tomasz Sienicki
Власти Норвегии задержали пожилую семейную пару из Сингапура за незаконный запуск беспилотного летательного аппарата вблизи замка Акерсхус в Осло. Как сообщает газета VG со ссылкой на полицию, туристам грозит депортация из страны.
«Чета может ожидать штрафа и конфискации дрона. Поскольку они иностранные граждане, для может быть актуальна депортация», — пишет издание.
По информации газеты, пенсионеры недавно прибыли в Норвегию с планами провести там несколько недель.
Правоохранительные органы изъяли беспилотник для установления характера производившейся съёмки. При этом полиция подчёркивает отсутствие связи этого инцидента с недавними случаями наблюдения дронов в районе аэропортов Осло и Копенгагена.
23 сентября норвежские СМИ сообщили о приостановке работы аэропорта Осло на несколько часов из-за обнаружения беспилотников, хотя правоохранители не могут подтвердить природу наблюдавшихся светящихся объектов. Дроны были зафиксированы в окрестностях аэропорта Осло примерно в 23:30 по местному времени.