В Норвегии задержали иностранцев из-за БПЛА

Власти Норвегии задержали пожилую семейную пару из Сингапура за незаконный запуск беспилотного летательного аппарата вблизи замка Акерсхус в Осло. Как сообщает газета VG со ссылкой на полицию, туристам грозит депортация из страны.

«Чета может ожидать штрафа и конфискации дрона. Поскольку они иностранные граждане, для может быть актуальна депортация», — пишет издание.

По информации газеты, пенсионеры недавно прибыли в Норвегию с планами провести там несколько недель.

Правоохранительные органы изъяли беспилотник для установления характера производившейся съёмки. При этом полиция подчёркивает отсутствие связи этого инцидента с недавними случаями наблюдения дронов в районе аэропортов Осло и Копенгагена.