Работу аэропорта Осло приостановили после обнаружения неизвестных беспилотников

Aftonbladet: Аэропорт Осло закрыли из-за обнаружения неизвестных БПЛА
В столице Норвегии Осло зафиксировано появление неопознанных беспилотных летательных аппаратов, из-за чего был закрыт аэропорт Гардермуэн. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.
По данным издания, дроны были замечены в районе аэропорта Осло Гардермуэн около 23:30 по местному времени.
Представитель пресс-службы Гардермуэна Моника Фастинг сообщила изданию Verdens Gang о закрытии воздушного пространства и перенаправлении самолётов в ближайший аэропорт. Кроме того, БПЛА были обнаружены вблизи военных объектов в районе крепости Акерсхус.
Ранее сообщалось о закрытии крупнейшего аэропорта Дании в Копенгагене. Предположительно, в воздушном пространстве страны были замечены дроны. Сервис Flightradar24 проинформировал о приостановке всех взлётов и посадок в аэропорту с 20:26 по местному времени из-за сообщений о беспилотниках. По меньшей мере 11 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.