Работу аэропорта Осло приостановили после обнаружения неизвестных беспилотников

В столице Норвегии Осло зафиксировано появление неопознанных беспилотных летательных аппаратов, из-за чего был закрыт аэропорт Гардермуэн. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

По данным издания, дроны были замечены в районе аэропорта Осло Гардермуэн около 23:30 по местному времени.

Представитель пресс-службы Гардермуэна Моника Фастинг сообщила изданию Verdens Gang о закрытии воздушного пространства и перенаправлении самолётов в ближайший аэропорт. Кроме того, БПЛА были обнаружены вблизи военных объектов в районе крепости Акерсхус.