23 сентября, 01:02

Работу аэропорта Осло приостановили после обнаружения неизвестных беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gph-foto.de

В столице Норвегии Осло зафиксировано появление неопознанных беспилотных летательных аппаратов, из-за чего был закрыт аэропорт Гардермуэн. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

По данным издания, дроны были замечены в районе аэропорта Осло Гардермуэн около 23:30 по местному времени.

Представитель пресс-службы Гардермуэна Моника Фастинг сообщила изданию Verdens Gang о закрытии воздушного пространства и перенаправлении самолётов в ближайший аэропорт. Кроме того, БПЛА были обнаружены вблизи военных объектов в районе крепости Акерсхус.

Ранее сообщалось о закрытии крупнейшего аэропорта Дании в Копенгагене. Предположительно, в воздушном пространстве страны были замечены дроны. Сервис Flightradar24 проинформировал о приостановке всех взлётов и посадок в аэропорту с 20:26 по местному времени из-за сообщений о беспилотниках. По меньшей мере 11 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

