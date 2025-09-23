В аэропорту Саратова ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В ночь с 22 на 23 сентября в саратовском аэропорту «Гагарин» ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом говорится в сообщении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.

«Аэропорт Саратов («Гагарин»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, размещённом в Telegram-канале Кореняко.

Официальный представитель Росавиации добавил, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности экипажей и пассажиров.