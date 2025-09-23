Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 00:14

В аэропорту Саратова ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ночь с 22 на 23 сентября в саратовском аэропорту «Гагарин» ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом говорится в сообщении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.

«Аэропорт Саратов («Гагарин»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, размещённом в Telegram-канале Кореняко.

Официальный представитель Росавиации добавил, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности экипажей и пассажиров.

Воздушную гавань Копенгагена закрыли якобы из-за беспилотников
Воздушную гавань Копенгагена закрыли якобы из-за беспилотников

Ранее в Федеральном агентстве воздушного транспорта сообщили о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Ограничения были введены в 20:20 и действовали более четырёх часов. Для скорейшего возврата аэропорта к работе по плановому суточному расписанию очередность взлет-посадочных операций определяется Госкорпорацией по ОрВД во взаимодействии со специалистами оператора воздушной гавани.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar