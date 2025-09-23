Интервидение
22 сентября, 21:01

Воздушную гавань Копенгагена закрыли якобы из-за беспилотников

Обложка © X / Copenhagen Airport

Крупнейший аэропорт Дании в Копенгагене приостановил работу после того, как в воздушном пространстве страны якобы были замечены дроны. Об этом заявила местная полиция. По предварительным данным, воздушная гавань будет закрыта до 23:00 UTC (02:00 мск).

Отменённые рейсы. Фото © X / FlightRadar24

«Аэропорт в настоящее время закрыт для взлёта и посадки, так как в этом районе были замечены 2–3 дрона. Сроки пока неизвестны», — говорится в заявлении полиции.

Сервис отслеживания полётов FlightRadar зафиксировал остановку вылетов и посадок в 20:26 по местному времени. В результате около 35 рейсов были перенаправлены в соседние аэропорты. Представитель воздушной гавани заявил, что полиция проводит идентификацию аппаратов.

А ранее в московском аэропорту Шереметьево ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за атаки украинских беспилотников. Информация о введении плана «Ковёр» во всех столичных аэропортах, распространяемая в соцсетях и Telegram-каналах, была опровергнута официальным представителем ведомства Артёмом Кореняко. По его заверениям, аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном порядке.

Тимур Хингеев
