Воздушную гавань Копенгагена закрыли якобы из-за беспилотников

Крупнейший аэропорт Дании в Копенгагене приостановил работу после того, как в воздушном пространстве страны якобы были замечены дроны. Об этом заявила местная полиция. По предварительным данным, воздушная гавань будет закрыта до 23:00 UTC (02:00 мск).

Отменённые рейсы. Фото © X / FlightRadar24

«Аэропорт в настоящее время закрыт для взлёта и посадки, так как в этом районе были замечены 2–3 дрона. Сроки пока неизвестны», — говорится в заявлении полиции.

Сервис отслеживания полётов FlightRadar зафиксировал остановку вылетов и посадок в 20:26 по местному времени. В результате около 35 рейсов были перенаправлены в соседние аэропорты. Представитель воздушной гавани заявил, что полиция проводит идентификацию аппаратов.