22 сентября, 17:48

Аэропорт Шереметьево приостановил приём и отправку рейсов

Обложка © Life.ru

Аэропорт Шереметьево временно закрыт для приёма и отправки самолетов по соображениям безопасности. Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Информация о введении плана «Ковёр» во всех столичных аэропортах, распространяемая в соцсетях и Telegram-каналах, была опровергнута официальным представителем ведомства Артёмом Кореняко. По его заверениям, аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном порядке.
Женщина пострадала при ночном налёте БПЛА на Астраханскую область
В понедельник вечером в Московской области были задействованы системы противовоздушной обороны. Мэр Сергей Собянин сообщил, что девять беспилотников были сбиты на подлёте к столице.
