Женщина пострадала при ночном налёте БПЛА на Астраханскую область

Украинские военные совершили ночную атаку беспилотников на промышленный объект в Астраханской области, в результате чего пострадала местная жительница. Данное заявление сделал губернатор региона Игорь Бабушкин в своём Telegram-канале.

« Сегодня ночью над территорией Астраханской области дежурными средствами системы противодействия беспилотным атакам региона уничтожены 13 украинских БПЛА. Главной целью ВСУ был промышленный объект региона », — написал он.

Губернатор отметил, что при падении обломков возникли возгорания на территории, которые удалось оперативно ликвидировать. К сожалению, в результате инцидента одна женщина получила ранения осколками разбитого стекла. Пострадавшая была оперативно доставлена в ОКБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Жизни астраханки ничего не угрожает.