22 сентября, 12:51

Женщина пострадала при ночном налёте БПЛА на Астраханскую область

Бабушкин: При атаке ВСУ на промышленный объект под Астраханью пострадала женщина

Обложка © Life.ru

Украинские военные совершили ночную атаку беспилотников на промышленный объект в Астраханской области, в результате чего пострадала местная жительница. Данное заявление сделал губернатор региона Игорь Бабушкин в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью над территорией Астраханской области дежурными средствами системы противодействия беспилотным атакам региона уничтожены 13 украинских БПЛА. Главной целью ВСУ был промышленный объект региона», — написал он.

Губернатор отметил, что при падении обломков возникли возгорания на территории, которые удалось оперативно ликвидировать. К сожалению, в результате инцидента одна женщина получила ранения осколками разбитого стекла. Пострадавшая была оперативно доставлена в ОКБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Жизни астраханки ничего не угрожает.

Дрон сбили над зданием правительства Белгородской области во время заседания
ВСУ продолжают совершать атаку на российские регионы. Накануне вечером Крым подвергся атаке дронов, в результате которой в Форосе погибли три человека, 16 получили ранения. Также была повреждена школа. В связи с происшествием СК возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ.

Юлия Сафиулина
    avatar