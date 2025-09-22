Женщина пострадала при ночном налёте БПЛА на Астраханскую область
Бабушкин: При атаке ВСУ на промышленный объект под Астраханью пострадала женщина
Обложка © Life.ru
Украинские военные совершили ночную атаку беспилотников на промышленный объект в Астраханской области, в результате чего пострадала местная жительница. Данное заявление сделал губернатор региона Игорь Бабушкин в своём Telegram-канале.
«Сегодня ночью над территорией Астраханской области дежурными средствами системы противодействия беспилотным атакам региона уничтожены 13 украинских БПЛА. Главной целью ВСУ был промышленный объект региона», — написал он.
Губернатор отметил, что при падении обломков возникли возгорания на территории, которые удалось оперативно ликвидировать. К сожалению, в результате инцидента одна женщина получила ранения осколками разбитого стекла. Пострадавшая была оперативно доставлена в ОКБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Жизни астраханки ничего не угрожает.
ВСУ продолжают совершать атаку на российские регионы. Накануне вечером Крым подвергся атаке дронов, в результате которой в Форосе погибли три человека, 16 получили ранения. Также была повреждена школа. В связи с происшествием СК возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ.