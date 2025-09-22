Едва не задел крыши высоток: Низколетящий самолёт напугал жителей Новой Москвы
SHOT: Самолёт пролетел на экстремально низкой высоте над Новой Москвой
Самолёт совершил крайне низкий пролёт над жилыми кварталами Новой Москвы, направляясь в сторону аэропорта Внуково. По предварительной информации, пилот был вынужден снизиться из-за атаки дронов. Официальных комментариев о причинах произошедшего нет.
Самолёт летит прямо над многоэтажками в Новой Москве. Видео © Telegram / SHOT
Жители сообщили Telegram-каналу SHOT, что испытали испуг от сильного гула и неожиданного появления воздушного судна непосредственно над крышами многоэтажек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации 11 дронов к данному часу. Очевидцы также сообщили о слышимых взрывах в Одинцовском районе и пригороде Сергиева Посада.
Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево приостановил приём и отправку рейсов. Кроме того, информация о введении плана «Ковёр» во всех столичных аэропортах, распространяемая в соцсетях и Telegram-каналах, была опровергнута официальным представителем ведомства Артёмом Кореняко. По его заверениям, аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном порядке.
Обложка © Telegram / SHOT