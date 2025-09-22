Едва не задел крыши высоток: Низколетящий самолёт напугал жителей Новой Москвы

Самолёт совершил крайне низкий пролёт над жилыми кварталами Новой Москвы, направляясь в сторону аэропорта Внуково. По предварительной информации, пилот был вынужден снизиться из-за атаки дронов. Официальных комментариев о причинах произошедшего нет.

Самолёт летит прямо над многоэтажками в Новой Москве. Видео © Telegram / SHOT

Жители сообщили Telegram-каналу SHOT, что испытали испуг от сильного гула и неожиданного появления воздушного судна непосредственно над крышами многоэтажек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации 11 дронов к данному часу. Очевидцы также сообщили о слышимых взрывах в Одинцовском районе и пригороде Сергиева Посада.