Уже 11 дронов за вечер: Собянин заявил о ликвидации ещё двух БПЛА на подлёте к Москве

Силами ПВО Минобороны России сбиты ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожено ещё два вражеских беспилотных средства, летевших на Москву», — написал он в Telegram-канале.

Специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий падения обломков.