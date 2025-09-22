Уже 11 дронов за вечер: Собянин заявил о ликвидации ещё двух БПЛА на подлёте к Москве
Собянин: Сбиты ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву
Обложка © Telegram / Минобороны России
Силами ПВО Минобороны России сбиты ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожено ещё два вражеских беспилотных средства, летевших на Москву», — написал он в Telegram-канале.
Специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий падения обломков.
В понедельник вечером в Московской области были задействованы системы противовоздушной обороны. Мэр Сергей Собянин сообщил, что девять беспилотников были сбиты на подлёте к столице.