Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропорту Шереметьево
Обложка © Life.ru
Аэропорт Шереметьево снял ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила Росавиация.
«Для скорейшего возврата аэропорта к работе по плановому суточному расписанию очередность взлет-посадочных операций определяется Госкорпорацией по ОрВД во взаимодействии со специалистами оператора воздушной гавани», — говорится в сообщении.
Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальную информацию о рейсах на официальном сайте аэропорта и у авиакомпаний.
Вечером 22 сентября силы ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ, которые предприняли попытку атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.