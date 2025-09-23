Интервидение
22 сентября, 22:41

Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропорту Шереметьево

Обложка © Life.ru

Аэропорт Шереметьево снял ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила Росавиация.

«Для скорейшего возврата аэропорта к работе по плановому суточному расписанию очередность взлет-посадочных операций определяется Госкорпорацией по ОрВД во взаимодействии со специалистами оператора воздушной гавани», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальную информацию о рейсах на официальном сайте аэропорта и у авиакомпаний.

Расчёты ПВО уничтожили 81 украинский БПЛА над регионами России
Расчёты ПВО уничтожили 81 украинский БПЛА над регионами России

Вечером 22 сентября силы ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ, которые предприняли попытку атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.

