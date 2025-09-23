Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропорту Шереметьево

Аэропорт Шереметьево снял ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила Росавиация.

«Для скорейшего возврата аэропорта к работе по плановому суточному расписанию очередность взлет-посадочных операций определяется Госкорпорацией по ОрВД во взаимодействии со специалистами оператора воздушной гавани», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальную информацию о рейсах на официальном сайте аэропорта и у авиакомпаний.