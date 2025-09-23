Интервидение
22 сентября, 21:37

Собянин сообщил, что за вечер ПВО сбила 19 беспилотников ВСУ, атаковавших Москву

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны сбили два украинских дрона в Московском регионе. Об этом сообщил в 00:04 по московскому времени мэр столицы Сергей Собянин. Спустя полчаса силы ПВО уничтожили ещё два беспилотника, атаковавших Москву.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, воздушная атака с применением дронов на Москву началась в 19:30 мск. За пять часов, по данным мэра, расчёты ПВО сбили 15 дронов. Информации о возможных пострадавших и повреждениях пока не поступало.

