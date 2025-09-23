Собянин сообщил, что за вечер ПВО сбила 19 беспилотников ВСУ, атаковавших Москву

Расчёты противовоздушной обороны сбили два украинских дрона в Московском регионе. Об этом сообщил в 00:04 по московскому времени мэр столицы Сергей Собянин. Спустя полчаса силы ПВО уничтожили ещё два беспилотника, атаковавших Москву.