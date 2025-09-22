Собянин сообщил об отражении атаки украинских БПЛА на Москву
Собянин: ПВО Минобороны отражает атаку БПЛА на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
ПВО России отражает атаку БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в настоящее время на местах работают все экстренные службы.
«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы», — написал Собянин в Telegram-анале.
Ранее сообщалось, что в результате новых атак ВСУ в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Среди них двое детей — 8-летняя девочка и 12-летний мальчик. Оба ребёнка с тяжёлыми травмами доставлены в больницу.