Собянин сообщил об отражении атаки украинских БПЛА на Москву

ПВО России отражает атаку БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в настоящее время на местах работают все экстренные службы.

«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы», — написал Собянин в Telegram-анале.