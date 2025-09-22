Силы ПВО за вечер сбили 15 беспилотников, летевших на Москву

О начале массированного налёта БПЛА на Москву Собянин сообщил в 19:30 по московскому времени. Согласно данным градоначальника, в течение четырёх часов расчёты ПВО перехватили в общей сложности 15 дронов. В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших и повреждениях пока не поступало.