22 сентября, 20:47

Силы ПВО за вечер сбили 15 беспилотников, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Силы противовоздушной обороны России вечером в понедельник, 22 сентября, сбили 15 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Это следует из сообщений мэра российской столицы Сергея Собянина.

О начале массированного налёта БПЛА на Москву Собянин сообщил в 19:30 по московскому времени. Согласно данным градоначальника, в течение четырёх часов расчёты ПВО перехватили в общей сложности 15 дронов. В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших и повреждениях пока не поступало.

Военный эксперт Литовкин назвал способ прекратить атаки ВСУ на Крым

Кроме того, вечером 22 сентября ударам украинских беспилотников подверглись и другие регионы России. Так, по данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, силы ПВО и Черноморский флот отразили атаку более шести дронов ВСУ на подлёте к городу. Также под удар БПЛА попал жилой дом в селе Песчаное Курской области, в результате происшествия пострадала женщина.

    avatar