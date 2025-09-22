В Курской области из-за удара дрона ВСУ по частному дому пострадала женщина

Украинский беспилотник нанёс удар по жилому дому в селе Песчаное Беловского района Курской области. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате атаки пострадала местная жительница.

«Ранена 68-летняя женщина. У неё минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой ноги. Ей оказали первую помощь, в ближайшее время её госпитализируют медики Курской областной больницы», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.