В Курской области из-за удара дрона ВСУ по частному дому пострадала женщина
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Украинский беспилотник нанёс удар по жилому дому в селе Песчаное Беловского района Курской области. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате атаки пострадала местная жительница.
«Ранена 68-летняя женщина. У неё минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой ноги. Ей оказали первую помощь, в ближайшее время её госпитализируют медики Курской областной больницы», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Ранее в результате атаки БПЛА ВСУ три мирных жителя получили ранения на территории Валуйского округа Белгородской области. Все пострадавшие получили комбинированные минно-взрывные травмы с точечными ранениями области грудной клетки. Местный глава поселения организовал транспортировку раненых в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказывается полный комплекс необходимой медицинской помощи.