Гладков сообщил о трёх пострадавших при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
Обложка © Life.ru
Три мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА на территории Валуйского округа Белгородской области. Соответствующую информацию распространил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
Инцидент произошёл в селе Казинка, где вблизи трёх мужчин произошёл взрыв FPV-дрона. Все пострадавшие получили комбинированные минно-взрывные травмы с точечными ранениями области грудной клетки. Губернатор уточнил, что местный глава поселения организовал транспортировку раненых в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказывается полный комплекс необходимой медицинской помощи.
Ранее Гладков сообщил, что четыре мирных жителя, среди них двое детей, получили травмы после новых атак ВСУ на Белгородскую область. Пострадали 8-летняя девочка и 12-летний мальчик. Девочка получила осколочное ранение ноги, у мальчика диагностирована баротравма. Оба ребёнка доставляются в областную детскую клиническую больницу.