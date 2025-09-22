Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 19:06

Гладков сообщил о трёх пострадавших при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА на территории Валуйского округа Белгородской области. Соответствующую информацию распространил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл в селе Казинка, где вблизи трёх мужчин произошёл взрыв FPV-дрона. Все пострадавшие получили комбинированные минно-взрывные травмы с точечными ранениями области грудной клетки. Губернатор уточнил, что местный глава поселения организовал транспортировку раненых в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказывается полный комплекс необходимой медицинской помощи.

Гладков назвал крайне сложной оперативную обстановку в Белгородской области
Гладков назвал крайне сложной оперативную обстановку в Белгородской области

Ранее Гладков сообщил, что четыре мирных жителя, среди них двое детей, получили травмы после новых атак ВСУ на Белгородскую область. Пострадали 8-летняя девочка и 12-летний мальчик. Девочка получила осколочное ранение ноги, у мальчика диагностирована баротравма. Оба ребёнка доставляются в областную детскую клиническую больницу.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar