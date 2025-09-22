Гладков сообщил о трёх пострадавших при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Три мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА на территории Валуйского округа Белгородской области. Соответствующую информацию распространил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл в селе Казинка, где вблизи трёх мужчин произошёл взрыв FPV-дрона. Все пострадавшие получили комбинированные минно-взрывные травмы с точечными ранениями области грудной клетки. Губернатор уточнил, что местный глава поселения организовал транспортировку раненых в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказывается полный комплекс необходимой медицинской помощи.