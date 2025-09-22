Интервидение
22 сентября, 19:29

Собянин: Уничтожен ещё один вражеский дрон, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, что сегодня столица подверглась массированной атаке БПЛА. Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили 11 дронов за вечер. Специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий падения обломков.

