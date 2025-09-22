Атаки на Крым прекратятся после освобождения Николаевской и Одесской областей. Об этом сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Эксперт подчеркнул, что пока эти территории находятся под контролем киевского режима, полуостров остаётся уязвимым, пишет «Царьград».

Литовкин отметил, что киевские власти не принимают во внимание безопасность мирных граждан. По его мнению, это является причиной продолжающихся атак.