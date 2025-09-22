Военный эксперт Литовкин назвал способ прекратить атаки ВСУ на Крым
Литовкин: Освобождение Николаева и Одессы необходимо для защиты Крыма
Атаки на Крым прекратятся после освобождения Николаевской и Одесской областей. Об этом сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Эксперт подчеркнул, что пока эти территории находятся под контролем киевского режима, полуостров остаётся уязвимым, пишет «Царьград».
Литовкин отметил, что киевские власти не принимают во внимание безопасность мирных граждан. По его мнению, это является причиной продолжающихся атак.
«Прекратить атаки на Крым можно только освобождением Николаевской и Одесской областей. Пока они находятся под контролем Киева, полуостров остаётся уязвимым», — сказал Литовкин.
Напомним, ранее беспилотники ВСУ атаковали посёлок в Крыму. В результате ударов по школе и санаторию «Форос» погибли трое человек, 16 получили ранения. Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал произошедшее терактом и заверил, что виновные ответят за свои деяния. Среди пострадавших оказались и граждане Белоруссии, которые находились на берегу во время атаки.