22 сентября, 09:01

Граждане Белоруссии пострадали во время атаки ВСУ на Форос

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Среди пострадавших при атаке ВСУ на крымский Форос есть граждане Белоруссии, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Это и наши местные жители, и гости посёлка, есть также граждане Республики Беларусь. Всю ночь с пострадавшими и их близкими работал психолог, оказывая необходимую моральную поддержку в это непростое время», — написала она.

В белорусском МИД уточнили, что пострадало двое граждан республики. У всех раненых — осколочные ранения. Они находились на береговой линии в момент атаки.

Аксёнов: До 1,5 млн выплатят пострадавшим и семьям погибших после атаки на Крым

Напомним, 21 сентября ВСУ нанесли удар по курортам Крыма. В частности, атакованы санаторий «Форос» — там есть погибшие, школа в Форосе — разрушен актовый зал, ранен охранник. Учебное заведение переводится на дистанционное обучение. Также районе Ялты из-за обломков БПЛА загорелась трава. По предварительным данным, всего пострадало около 15 человек, 3 погибло. СК РФ возбудил дело о теракте.

