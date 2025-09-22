Граждане Белоруссии пострадали во время атаки ВСУ на Форос
Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Среди пострадавших при атаке ВСУ на крымский Форос есть граждане Белоруссии, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Это и наши местные жители, и гости посёлка, есть также граждане Республики Беларусь. Всю ночь с пострадавшими и их близкими работал психолог, оказывая необходимую моральную поддержку в это непростое время», — написала она.
В белорусском МИД уточнили, что пострадало двое граждан республики. У всех раненых — осколочные ранения. Они находились на береговой линии в момент атаки.
Напомним, 21 сентября ВСУ нанесли удар по курортам Крыма. В частности, атакованы санаторий «Форос» — там есть погибшие, школа в Форосе — разрушен актовый зал, ранен охранник. Учебное заведение переводится на дистанционное обучение. Также районе Ялты из-за обломков БПЛА загорелась трава. По предварительным данным, всего пострадало около 15 человек, 3 погибло. СК РФ возбудил дело о теракте.